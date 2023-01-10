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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

В СФ заявили, что РФ не отказывается от международных обязательств по борьбе с коррупцией

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия остается приверженной своим международным обязательствам по противодействию коррупции, несмотря на решение о денонсации соответствующей Конвенции Совета Европы (СЕ), заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Наша страна не только одна из первых подписала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в 1999 году, но и самым активным образом участвовала в ее разработке. Вчера был внесен законопроект о денонсации этой Конвенции, но это вовсе не означает отказа России от международных обязательств по борьбе с коррупцией", - написал Косачев в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, решение о денонсации связано с тем, что Совет Европы прекратил полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) - организации, которая является институциональной основой конвенции. На ГРЕКО возложена миссия по мониторингу выполнения положений документа сторонами.

По мнению Косачева, Совет Европы принял дискриминационное решение. "В частности, было оговорено, что членство России в ГРЕКО прекращается, кроме случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции, однако при этом Российская Федерация была лишена права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса", - заявил он.

Россия же решила денонсировать конвенцию, "поскольку продолжение участия в ней вне участия в ГРЕКО нецелесообразно и лишено всякого смысла", подчеркнул сенатор.

По словам вице-спикера Совета Федерации, на протяжении почти 30 лет членства в Совете Европы Россия полностью адаптировала свою правовую систему для борьбы с коррупцией в соответствии со стандартами СЕ.

"Это неоднократно подтверждалось мониторинговыми отчетами ГРЕКО", - отметил сенатор.

Косачев также напомнил, что Россия продолжает участвовать в других международных конвенциях в этой области. В частности, речь идет о Конвенции ООН против коррупции, Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

Совет Федерации Константин Косачев Совет Европы
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