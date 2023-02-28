Президент РФ подписал закон о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Конвенция была подписана в Страсбурге 27 января 1999 года.

Россия денонсировала Конвенцию в связи с тем, что Комитет министров Совета Европы прекратил членство России Группе государств против коррупции (ГРЕКО), говорится в сопроводительных материалах к закону. Таким образом, членство России в ГРЕКО прекращается кроме случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из Конвенции. При этом Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, отмечается в пояснительной записке.

Для России такие условия неприемлемы. В силу этого, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Россию в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, было принято решение денонсировать Конвенцию и прекратить участие России в группе.

Госдума одобрила соответствующий закон 15 февраля, Совет Федерации - 22 февраля.