Сроки эксплуатации трех энергоблоков планируют продлить на Запорожской АЭС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ремонтные работы должны начаться в этом году на Запорожской АЭС в Энергодаре с продлением сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщается в телеграм-канале станции в пятницу.

"Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 6", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим требуется усиление Запорожской станции специалистами российских АЭС, построенных по аналогичным проектам.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").