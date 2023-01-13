Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Сроки эксплуатации трех энергоблоков планируют продлить на Запорожской АЭС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ремонтные работы должны начаться в этом году на Запорожской АЭС в Энергодаре с продлением сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщается в телеграм-канале станции в пятницу.

"Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 6", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим требуется усиление Запорожской станции специалистами российских АЭС, построенных по аналогичным проектам.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений

Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений

Из-за плохой погоды в Петербурге 13 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы

Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук

Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук

Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных

Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных

Что случилось этой ночью: пятница, 13 января

На смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B

На смену свиному гриппу в РФ приходит грипп B

Что произошло за день: четверг, 12 января

Суд в Петербурге отпустил из СИЗО совладельца "Рив Гош" Мейера

РФ освободила бывшего морпеха США после года пребывания под стражей

РФ освободила бывшего морпеха США после года пребывания под стражей

"Газпром" пообещал россиянам бесперебойную поставку газа в наступившие морозы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });