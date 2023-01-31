Песков не ответил, будет ли Путин публиковать декларацию о доходах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока воздержался от ответа на вопрос, будет ли опубликована в 2023 году декларация о доходах и имуществе Владимира Путина.

"Я пока не могу вам ответить на этот вопрос, по мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

В январе Госдума приняла закон, который разрешит депутатам и сенаторам раскрывать данные о доходах и имуществе в обобщенном виде. Предполагается, что заполнять и сдавать декларации они по-прежнему будут, но публиковаться будет только общая статистика, без персональных данных.

Песков ранее объяснил появление этой законодательной инициативы тем, что "условия специальной военной операции вносят свою специфику".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и некоторые другие депутаты заявили, что опубликуют свои декларации о доходах, несмотря на то, что новый закон разрешает им этого не делать.