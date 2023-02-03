ЛЭП и газопровод повреждены в херсонском Таврийске минометным обстрелом ВСУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Город Таврийск на левом берегу Днепра Херсонской области попал под прицельный минометный обстрел со стороны ВСУ, повреждены линии электропередач и газопровод, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.

"В настоящее время город Таврийск, который входит в состав Новокаховского городского округа, находится под плотным минометным обстрелом (...) Обстрел прицельно ведется в район, где находится здание администрации, и где происходила выдача пенсионных и социальных выплат", - сообщается в телеграм-канале администрации.

В связи с этим выдачу соцвыплат жителям города остановили.

В результате обстрела, по данным властей, Таврийск остался без электроэнергии, так как повреждены линии электропередач. Кроме того, поврежден газопровод по улице Строителей, работает аварийная служба.

Власти Херсонской области продолжают эвакуацию населения из 15-километровой зоны близ Днепра из-за частых обстрелов.