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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

В Новосибирске жильцам обрушившегося дома выплатят по 32 тысячи рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Новосибирска решила выплатить пострадавшим жильцам дома, где произошло обрушение после взрыва газа, по 32 тысячи рублей каждому, сообщил журналистам прокурор города Роман Сивак.

"Меры поддержки - каждому пострадавшему будет выплачено департаментом соцполитики Новосибирска по 32 тыс. рублей на каждого члена семьи", - сказал он.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на Линейной улице ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, начался пожар. Сначала сообщали о двоих погибших, затем выяснилось, что одного из них спасли врачи. Известно о восьми пострадавших.

В связи со случившимся инициирована прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Новосибирск прокуратура Новосибирска Роман Сивак
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