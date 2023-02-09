Спасатели извлекли женщину из-под завалов дома в Новосибирске

Спасатели на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Женщина извлечена из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни", - сказали в ведомстве.

С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

Начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщал, что под завалами дома могут находиться три человека.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. После этого начался пожар, обрушился подъезд. Позднее СКР сообщил об обрушении двух подъездов. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, но сохраняется угроза обрушения дома.

По уточненным данным, погиб один человек, пострадали восемь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.