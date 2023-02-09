Спасатели извлекли женщину из-под завалов дома в Новосибирске
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Женщина извлечена из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.
"Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни", - сказали в ведомстве.
С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали в лечебное учреждение.
Начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщал, что под завалами дома могут находиться три человека.
Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. После этого начался пожар, обрушился подъезд. Позднее СКР сообщил об обрушении двух подъездов. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, но сохраняется угроза обрушения дома.
По уточненным данным, погиб один человек, пострадали восемь.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.