В Новосибирске выясняют судьбу 11 жильцов взорвавшегося дома
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске ищут 11 жильцов, прописанных в доме, где взорвался бытовой газ, эти люди пока не вышли на связь, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.
"11 человек судьба не ясна, еще 11 находятся в больницах. Один человек, к сожалению, погиб", - сказал Локоть.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
Мэр уточнил, что всего в доме прописаны 117 человек, однако часть квартир сдавалось в аренду, поэтому обзвон собственников продолжается.
По его словам, жильцов дома временно разместили в школе № 85, там находятся 35 человек.
Судьбу дома определят после завершения аварийно-спасательных работ и проведения экспертиз, сообщил также Локоть.
Взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме на Линейной улице утром в четверг. Там обрушились два подъезда и начался пожар. Погиб один человек. Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва, но затем выяснилось, что одного из них медики "откачали" уже в больнице.