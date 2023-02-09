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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

В Новосибирске выясняют судьбу 11 жильцов взорвавшегося дома

В Новосибирске выясняют судьбу 11 жильцов взорвавшегося дома
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске ищут 11 жильцов, прописанных в доме, где взорвался бытовой газ, эти люди пока не вышли на связь, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

"11 человек судьба не ясна, еще 11 находятся в больницах. Один человек, к сожалению, погиб", - сказал Локоть.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Мэр уточнил, что всего в доме прописаны 117 человек, однако часть квартир сдавалось в аренду, поэтому обзвон собственников продолжается.

По его словам, жильцов дома временно разместили в школе № 85, там находятся 35 человек.

Судьбу дома определят после завершения аварийно-спасательных работ и проведения экспертиз, сообщил также Локоть.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном многоквартирном доме на Линейной улице утром в четверг. Там обрушились два подъезда и начался пожар. Погиб один человек. Ранее сообщалось о двух жертвах взрыва, но затем выяснилось, что одного из них медики "откачали" уже в больнице.

Новосибирск Анатолий Локоть
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