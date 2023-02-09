Дальневосточные порты в феврале отклонили 14% заявок об отправке нефтепродуктов по сети РЖД

Восточный полигон загружен, а терминалы портов не готовы перевалить даже согласованные объемы грузов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Дальневосточные порты в феврале отклонили 14% заявок грузоотправителей на погрузку нефтепродуктов по сети ОАО "Российские железные дороги" из-за проблем с выгрузкой, сообщила монополия.

"В условиях высокой загрузки Восточного полигона остро стоит вопрос планирования перевозок. РЖД принимают грузы с учетом объемов выгрузки в портах, а они сегодня не позволяют наращивать транспортировку. Только за первую неделю февраля 2023 года портами Дальнего Востока отклонено 14% поданных заявок. Терминалы оказались не готовы перевалить даже согласованные объемы нефтепродуктов. Из-за этого количество вагонов с нефтепродуктами на инфраструктуре общего пользования сейчас превышает нормативы в 2,5 раза", - говорится в сообщении РЖД.

Компания призывает портовиков присоединяться к своим информационным системам (ДИЛС, СКПП), чтобы участвовать в планировании и управлении подводом груженых вагонопотоков. Пока в таком цифровом взаимодействии участвует лишь 23% портовых терминалов, отметили в РЖД.

По мнению РЖД, постепенная замена устаревших вагонов-цистерн на подвижной состав с улучшенными эксплуатационными характеристиками может также помочь увеличить объемы перевозок.

"Сейчас на рынке представлены модели, которые позволяют более чем на 10% повысить эффективность перевозок. РЖД также прорабатываются технологии транспортировки нефтепродуктов в шести- и восьмиосных цистернах", - подчеркивает компания.

В январе 2023 года экспорт нефтеналивных грузов на восток вырос почти на 5% год к году.

В конце января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что нефтекомпании жалуются на массовые отказы РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении. В РЖД на это ответили, что погрузку не ограничивают, но несколько дальневосточных портовых терминалов испытывают трудности с выгрузкой цистерн с темными нефтепродуктами, что приводит к нарушениям цепочек перевозок и скоплению вагонов. Замгендиректора ОАО "РЖД" - начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков затем назвал опасения грузоотправителей "не вполне обоснованными".

По итогам 2022 года погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД составила почти 216 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. При этом во внутрироссийском сообщении было перевезено 129 млн тонн (+2,3%), а экспорт сократился на 4,9% - прежде всего, за счет прекращения перевозок на Украину.

Погрузка нефтеналивных грузов на Восточный полигон в 2022 году составила 29,3 млн тонн, на 4,6% больше уровня 2021 года. Субсидирование перевозок нефтепродуктов в адрес ДФО способствовало росту поставок на восток во внутрироссийском сообщении - до 20 млн тонн (+10%), отмечает РЖД.

С 1 апреля 2023 года по решению правительства перевозки нефтепродуктов по льготному тарифу станут возможны не только на Дальний Восток, но и в Красноярский край и Иркутскую область, напоминают РЖД.