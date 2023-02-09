Пять человек стали жертвами взрыва газа и обрушения дома в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Увеличилось число погибших при взрыве бытового газа и обрушении дома в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

"Погибших – пять человек. В числе погибших – двухлетний ребенок", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о четырех жертвах ЧП.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.