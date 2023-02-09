До шести увеличилось количество жертв взрыва и обрушения дома в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов дома в Новосибирске тело еще одного погибшего, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Обнаружено тело женщины, это шестой погибший", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

Как сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Новосибирской области Андрей Травников, основной версией взрыва газа названо нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.

На место ЧП прибыл глава МЧС Александр Куренков.