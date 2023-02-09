Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов дома в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Количество жертв взрыва бытового газа и обрушения дома в Новосибирске вновь увеличилось, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Обнаружено тело седьмого погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о шести жертвах.

Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.

В Новосибирск прибыл глава МЧС Александр Куренков, он отправился на место чрезвычайной ситуации, где ведутся поисково-спасательные работы.