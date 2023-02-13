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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

СВР заявила о вербовке и подготовке США джихадистов для осуществления терактов в России

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - США вербуют наемников-джихадистов с целью совершения терактов на территории России и в странах СНГ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

"По поступающим в Службу внешней разведки Российской Федерации заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация), для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы СВР, распространенном в понедельник.

Как отмечается в документе, "особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии".

По данным СВР, "в январе было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке". "В настоящее время они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии. Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как подчеркивается в документе, "особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии".

"В ближайшее время предполагается осуществить заброску боевиков в составе малых групп на территорию России и государств СНГ. Перед ними будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил", - отмечается в сообщении.

СВР США
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