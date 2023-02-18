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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Россия увеличила выпуск гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия нарастила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"На поток встал давно, первоначально не требовалось количество такого. Мы сейчас увеличиваем", - сказал Чемезов в интервью программе "Военная приемка" (телеканал "Звезда Плюс").

Он заявил, что "Ростех" сейчас производит колоссальные объемы продукции для Минобороны РФ.

"Объемы выросли значительно, в некоторых случаях - в 50 раз", - отметил Чемезов.

Он добавил, что большой рост в первую очередь касается боеприпасной отрасли.

Чемезов также рассказал, что предприятия "Ростеха" в 2023 году могут выпустить до 300 вертолетов, в том числе ударных.

"Уже в 2023 году до 300 дойдем", - сказал он.

По словам Чемезова, будут активно производиться следующие модели вертолетов: Ка-52, Ми-28, Ми-35, "Ансат". Он добавил, что годом ранее "Ростех" выпускал ежегодно по 150-160 вертолетов.

Ростех Сергей Чемезов
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