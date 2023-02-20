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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В ФСВТС сообщили о регулярных контактах с ОАЭ на предмет расширения ВТС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Объединенные Арабские Эмираты на постоянной основе ведут консультации по углублению взаимодействия в сфере оружейного экспорта, сообщил "Интерфаксу" на выставке IDEX-2023 представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Нынешний этап отношений в области ВТС характеризуется развитием взаимодействия между Россией и ОАЭ с акцентом на его кооперационную составляющую. По всем направлениям сотрудничества ведутся двусторонние консультации. С партнерами обсуждаются как реализация действующих контрактов, так и перспективные направления сотрудничества", - сказал он.

Отвечая на вопрос о новых контрактах на системы ПВО и модернизацию ранее поставленных комплексов "Панцирь", он ответил: "Мы совместно с нашими эмиратскими партнерами на регулярной основе обсуждаем возможности для углубления и расширения двустороннего военно-технического сотрудничества".

В 2019 году на выставке в Дубае глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял, что ОАЭ заказали российское оружие на $0,5 млрд. Тогда Шугаев назвал одним из наиболее успешных примеров взаимодействия с ОАЭ совместную разработку и производство комплексов "Панцирь-С1". Он сообщал, что обсуждается вопрос о возможном создании на территории ОАЭ центра технического обслуживания ранее поставленной техники российского производства.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" (разработан КБП им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

ОАЭ ФСВТС Панцирь-C Дмитрий Шугаев? Hjcnt[
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