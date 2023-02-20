Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В Курской области силовики переведены на усиленный режим работы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Курской области с 20 февраля введен усиленный режим несения службы из-за рисков провокаций, сообщил на оперативном совещании администрации губернатор региона Роман Старовойт.

"Мы понимаем, что и 23, и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации, поэтому с сегодняшнего числа на территории Курской области в соответствии с решением оперативного штаба у нас все ведомства - силовой блок, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники - все переведены на усиленный режим несения службы", - сказал он.

По его словам, к настоящему времени все дружинники региона распределены по объектам инфраструктуры и оказывают поддержку по патрулированию общественных пространств и объектов коммунальной инфраструктуры.

Губернатор отметил, что в правительстве области также утвержден график дежурств для координации работы на территории региона.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт МВД ФСБ Росгвардия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

ИТ-сектор под давлением новых вызовов

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Движение по Крымскому мосту возобновилось после ДТП

Отменены прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово

Отменены прямые выборы мэра Новосибирска и наукограда Кольцово

Движение по Крымскому мосту остановили после гибели двух человек в ДТП

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину увеличилась до максимума с начала года

Что произошло за день: воскресенье, 19 февраля

Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села

Путин в Послании Федеральному собранию даст оценку СВО и международной ситуации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });