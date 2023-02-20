В Курской области силовики переведены на усиленный режим работы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Курской области с 20 февраля введен усиленный режим несения службы из-за рисков провокаций, сообщил на оперативном совещании администрации губернатор региона Роман Старовойт.

"Мы понимаем, что и 23, и 24 февраля возможны террористические проявления, диверсии, провокации, поэтому с сегодняшнего числа на территории Курской области в соответствии с решением оперативного штаба у нас все ведомства - силовой блок, полицейские, Росгвардия, ФСБ, погрануправление, наши дружинники - все переведены на усиленный режим несения службы", - сказал он.

По его словам, к настоящему времени все дружинники региона распределены по объектам инфраструктуры и оказывают поддержку по патрулированию общественных пространств и объектов коммунальной инфраструктуры.

Губернатор отметил, что в правительстве области также утвержден график дежурств для координации работы на территории региона.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.