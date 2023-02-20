Что произошло за день: понедельник, 20 февраля

Визит Байдена в Киев, авария на Крымском мосту и возвращение аварийного "Союза" с МКС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Джо Байден приехал в Киев. Он заявил, что Вашингтон планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на $500 млн. Американский лидер добавил, что пакет помощи будет включать артиллерийские снаряды, гаубицы и переносные противотанковые комплексы Javelin. США перед визитом Байдена в Киев контактировали с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Эту информацию подтвердил советник президента США.

- Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области. По данным Минобороны РФ, возгорание произошло "из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами".

- Поврежденный "Союз МС-22" вернут на Землю в конце марта. Он доставит 200-250 кг грузов. В том числе неисправный аккумулятор одного из скафандров, падение напряжения в котором привело к отмене выхода в открытый космос по российской программе. Запуск "Союза МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" состоится 24 февраля.

- ДТП с участием трех машин произошло на Крымском мосту. Погибли три человека. Из-за аварии движение в обе стороны по мосту перекрывали примерно на час.

- Госдума предложила запретить удаленку для части IT-специалистов. Предполагается, что это коснется выехавших за пределы РФ специалистов, обслуживающих государственные информационные системы, системы объектов критической информационной инфраструктуры, оборот персональных данных в компаниях.

- G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ. Между тем, по данным СМИ, в черновом документе по санкциям ЕС против России фигурируют ограничения в отношении 28 структур, включая "Ингосстрах" и РНПК. В санкционные списки собираются включить Москалькову и еще 60 физлиц.

- Maersk вышел из логистического сегмента в РФ. Датская транспортно-логистическая компания продала складские комплексы в Петербурге и Новороссийске.

- В Ингушетии по делу о махинациях с пенсиями задержаны сотрудники ПФР и "Почты России". Ущерб, причиненный бюджету в период с 2019 по 2021 гг., в ФСБ оценили более чем в 2 млрд рублей.