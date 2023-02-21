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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Москва обвинила НАТО в причастности к попыткам ударов по базам стратегической авиации РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО причастно к попыткам нанесения ударов по базам стратегической авиации РФ.

"Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - сказал Путин во вторник, выступая с посланием Федеральному собранию РФ.

При этом он обратил внимание на то, что "нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают".

"Наши неоднократные заявки об осмотре тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям. И проверить толком мы ничего не можем на той стороне", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести стратегическое поражение России".

"И что - после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам? В том числе - новейшим?" - констатировал Путин.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Владимир Путин НАТО
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