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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Президент РФ назвал абсурдом требование НАТО вернуться с инспекциями на ядерные объекты РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал абсурдом требование НАТО о допуске инспекций на ядерные объекты РФ.

"В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Даже не знаю, как это назвать: театр абсурда какой-то", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ.

Российский лидер сообщил, что новые стратегические комплексы наземного базирования встали на боевое дежурство в РФ.

"Неделю назад мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования, они и туда собираются сунуть свой нос?" - сказал он.

По его словам, заявления НАТО по данной теме - это шаги к участию альянса в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Мы с этим согласны, пожалуйста, более того считаем, что такая постановка вопроса давно назрела", - сказал Путин.

Хроника 30 января – 21 февраля 2023 годаПослание президента - 2023
Владимир Путин
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