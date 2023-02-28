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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"

Путину докладывали о закрытии неба над "Пулково"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин был проинформирован о том, что над аэропортом "Пулково" 28 февраля закрывали воздушное пространство, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать случившееся, он предложил "ориентироваться на разъяснения, которые были и последуют от авиационных властей и от военных".

На уточняющий вопрос, есть ли у Путина информация на этот счет, Песков ответил: "У президента полная информация на этот счет".

Правительство Петербурга ранее во вторник сообщило, что "Пулково" временно не отправляет и не принимает самолеты, небо над регионом было закрыто. Затем чиновники уточнили, что ограничения в "Пулково" вводились до 12 часов. Через некоторое время после полудня Смольный сообщил, что отменены все ограничения.

Министерство обороны России затем сообщило, что на западе страны 28 февраля прошла тренировка дежурных сил ПВО с участием истребителей и было отработано взаимодействие военных с гражданскими органами.

В время действия ограничений авиакомпания "Россия" около 11:30 по Москве сообщила, что скорректировала время нескольких рейсов в Петербург и из него "в соответствии с поступившей из Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства". Вылет нескольких рейсов из Петербурга был задержан, вылетевший из "Внуково" рейс FV 6018 отправлен обратно в Москву.

Пулково Петербург Минобороны Владимир Путин Дмитрий Песков
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