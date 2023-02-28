Минобороны сообщило о тренировке сил ПВО на западе России с привлечением истребителей

Военные отработали перехват предполагаемого нарушителя и взаимодействие с гражданскими службами

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что на западе России прошла тренировка дежурных сил ПВО с отработкой взаимодействия с гражданскими органами, были задействованы истребители.

"28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением", - говорится в сообщении.

"В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя", - заявили в Минобороны.

"В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", - говорится в пресс-релизе.

Петербургский аэропорт "Пулково" 28 февраля в течение примерно двух часов не принимал и не отправлял самолеты. Об этом объявлял Смольный, не называя причин. После полудня небо над Петербургом открыли, все временные ограничения отменили.

В время действия ограничений авиакомпания "Россия" около 11:30 по Москве сообщила, что скорректировала время нескольких рейсов в Петербург и из него "в соответствии с поступившей из Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства".

В частности, рейс FV 6018 Москва ("Внуково") - Петербург был отправлен в аэропорт вылета. Ожидалась также задержка вылетов из Петербурга рейсов FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву (Внуково), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск.

Из-за закрытия "Пулково" менялся режим работы калининградского аэропорта "Храброво", что в пресс-службе предприятия также объяснили информацией из Госкорпорации по ОрВД. В "Храброво" сообщили, что возобновили работу в обычном режиме, но допускают задержки прибывающих и вылетающих рейсов в пределах двух-трех часов. В частности, были задержаны рейсы в Калининград из Москвы и Петербурга и отправка из Калининграда пяти рейсов в Москву, Петербург и Пермь.