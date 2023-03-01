Бывший высокопоставленный офицер ФТС Кизлык приговорен к 10 годам колонии

Дорогомиловский суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы назначил десять лет колонии общего режима бывшему начальнику Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России Александру Кизлыку за злоупотребление полномочиями, передал корреспондент "Интерфакса".

"Окончательно назначить Кизлыку наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья Галина Таланина.

Суд также запретил Кизлыку запрещено занимать должности в органах госвласти на три года, лишил его звания "генерал-лейтенант таможенной службы", классного чина "государственный советник юстиции 2-го класса" и госнаград.

Такой срок на прениях сторон просила ему назначить прокурор Ольга Михайлова, напоминает Генпрокуратура. Обвинение также просило на три года запретить Кизлыку занимать во власти должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, лишить его специального звания "генерал-лейтенант таможенной службы" и классного чина "государственный советник юстиции 2 класса", а также лишить государственных наград: ордена Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации".

Заместителя Кизлыка - Алексея Серебро - суд приговорил к семи годам колонии общего режима.

Заместителю начальника Внуковской таможни Константину Мишину и старшему дознавателю по особо важным делам Домодедовской таможни Андрею Шурыгину суд назначил по пять лет колонии общего режима, заместителю начальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину - шесть лет.

Все осужденные признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), Кизлык - в совершении двух таких преступлений. Кизлык вины не признал.

По версии следствия, с 2018 года по 2019 год из-за действий фигурантов дела несколько человек, неправомерно перевезшие через таможенную границу наличные деньги, были освобождены от уголовной ответственности и им было необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. По оценке следствия, ущерб бюджету в итоге превысил 25 млн рублей.

Генерал-лейтенант ФТС Кизлык был арестован 24 декабря 2019 года. Сообщалось, что при обыске дома у генерала были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слиток золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.

В феврале 2021 году суд по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество Кизлыка и его жены на 150 млн руб. По версии надзора, стоимость имущества превысила официальные доходы супругов.