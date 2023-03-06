Заказчик поддельных документов на машину для убийства Дарьи Дугиной не установлен

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В рассматриваемом судом в Туле деле о поддельных документах, использованных, как считает следствие, для организации убийства журналистки Дарьи Дугиной, не фигурирует имя заказчика.

"В ходе предварительного расследования установлено, что С. (Сучков - ИФ) и К. (Кузнецов - ИФ) являлись участниками организованной группы, занимающейся изготовлением поддельных документов и поиском желающих получить поддельные документы. В начале августа 2022 года неустановленные лица из числа участников организованной группы подыскали неустановленное лицо, желающее прибрести поддельный официальный документ Украины - свидетельство о государственной регистрации транспортного средства на имя В.", - говорится в материалах на сайте Пролетарского суда Тулы.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что "поддельный документ, как считает следствие, в дальнейшем был использован с целью облегчения совершения убийства Дарьи Дугиной".

В ФСБ заявили, что по результатам изучения камер видеонаблюдения, "документально подтверждено, что исполнительница преступления гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 г.р. лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", а после совершения преступления, "вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию".

В понедельник в Пролетарском суде Тулы состоялось предварительное заседание по уголовному делу Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых по ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение).

По итогам заседания арест Кузнецова продлен на шесть месяцев, до 22 августа , Сучкову мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

Первое заседание в Пролетарском суде Тулы пройдет 16 марта в открытом режиме.

Автомобиль журналистки Дугиной был взорван вечером 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. В ФСБ заявили, что преступление было спланировано украинскими спецслужбами. Позднее ведомство объявило, что убийство Дугиной раскрыто.