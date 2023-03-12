МИД сообщил, что переговоры о продлении "зерновой сделки" с представителями РФ не велись

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве известно о высказываниях различных сторон, в том числе Киева, по поводу продления "зерновой сделки", второй срок (120 дней) действия которой истекает 18 марта, сообщила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей не велись", - заявила она в этой связи.

Ответ Захаровой на соответствующий вопрос СМИ размещен в воскресенье на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД напомнила, что очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации с главой ЮНКТАД Ребекой Гринспан и замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, курирующими меморандум Россия-ООН и "черноморскую инициативу" соответственно, состоится в Женеве 13 марта.

Как отметила Захарова, "наша позиция в целом по "пакетному" предложению Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, составной частью которого помимо указанной "черноморской инициативы" является Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной".

"Исходим из того, что заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 года договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций", - подчеркнула она.