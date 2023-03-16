В Армении остались жить около 110 тысяч релокантов из России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Армению в 2022 году переехали порядка 110 тысяч россиян, заявил "Ведомостям" министр экономики страны Ваан Керобян.

"Чистая релокация за 2022 год - примерно 108 тысяч - 110 тысяч граждан. То есть, столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", - сказал он.

По его словам, в 2022 году в Армении открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками, а также 4000 ИП, дополнительный приток средств клиентов в армянскую банковскую систему в прошлом году министр оценил в $3 млрд, что позволило обеспечить примерно четверть всего прироста ВВП.

"Из 12,6% (роста ВВП в 2022 году) релокация создала более трех процентных пунктов", - сказал он.

Ранее об этом же заявлял премьер-министр страны Никол Пашинян. ЦБ Армении в 2022 году несколько раз пересматривал прогноз экономического роста в сторону повышения, а глава ЦБ Мартин Галстян объяснял это ростом в сфере услуг из-за "присутствия в республике иностранных визитеров".

Керобян также сказал "Ведомостям", что Россия и Армения полностью отказались от расчетов в долларах и евро. Рубль, по его оценке, сейчас слишком волатилен, поэтому армянский драм сейчас выглядит более предпочтительным, но потенциал его использования в двусторонней торговле ограничен.