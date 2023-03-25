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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Что произошло за день: суббота, 25 марта

Дело против Константина Сонина, предложение Володина относительно МУС и заявления Путина об ответе РФ на поставки Украине обедненного урана

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин сообщил, что в Белоруссии размещены самолеты, способные нести тактическое ядерное оружие. Также российский лидер заявил, что Москва сможет ответить на поставки боеприпасов с обедненным ураном Киеву, поскольку у РФ сотни тысяч таких снарядов. Также он объявил о планах в ближайшие три года произвести и модернизировать более 1600 танков.

- Вячеслав Володин предложил ввести ответственность за содействие МУС в России. По мнению спикера Госдумы, необходимо разработать в законодательстве поправки, запрещающие деятельность Международного уголовного суда.

- Президенты России и Турции обсудили "зерновую сделку". В ходе телефонного разговора, отмечает пресс-служба Кремля, Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей.

- СКР возбудил дело против экономиста Константина Сонина по статье о фейках про российскую армию. По данным СКР, он публиковал заведомо ложные сообщения в телеграм-канале, находясь за границей.

- Компания Novo Nordisk решила продолжить поставки препарата "Оземпик" в РФ до декабря. Ранее СМИ писали, что датский производитель прекратил поставки популярного лекарства от диабета.

- Очередь из фур на белорусско-польской границе выросла до 30 км. Представители белорусских властей подчеркивают, что причиной этого стала работа польской стороны.

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