Минсельхоз РФ предложил увеличить размер кредита по "Сельской ипотеке" в два раза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз России предложил увеличить размер кредита в рамках "Сельской ипотеки" в два раза - до 6 млн рублей, заявила во вторник начальник отдела реализации жилищных программ департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Дарья Рябухина.

"Мы бы хотели предложить увеличить размер кредита с 3 млн (рублей - ИФ) до 6 млн, потому что видим, что объекты уже не укладываются в эту стоимость. Кроме того, прорабатывается с Минстроем России механизм предоставления кредитов на строительство домов собственными силами, но с использованием готовых домокомплектов", - сказала Рябухина на форуме "Ипотечное кредитование в России", говоря о "Сельской ипотеке".

Она добавила, что сейчас Московская область предлагает включить в программу пять пилотных районов юго-востока.

"Сельская ипотека" заработала с 2020 года. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Ставка по программе в банке с сервисом электронной регистрации для готового жилья составляет 2,7%, для строительства жилого дома - 3%. При этом первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, по двум документам - от 50%. Максимальная сумма кредита - 5 млн рублей.

Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в министерстве сельского хозяйства РФ. Согласование может занимать до десяти дней. Кредит по программе можно получить только один раз. Кроме того, теперь жители приграничных территорий могут брать кредит по ставке 0,1%.