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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Медведев назвал европейских миротворцев на Украине солдатами врага

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что если страны Евросоюза направят миротворцев на Украину без согласия России, то такие войска станут врагами России и что это путь к Третьей мировой войне.

"Они будут законной целью для наших вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага", - написал он в Telegram.

Так он прокомментировал обсуждаемую в Европе идею отправить на Украину миротворцев под эгидой НАТО.

Он считает, что истинные намерения европейцев - это "ввести свои "миротворческие" войска на Украину с автоматами и на танках", чтобы "установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы".

По его словам, история проведения подобных операций США и их союзниками показывает, чем это заканчивается, приведя в пример трагедии в Корее, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане, многих странах Африки.

"Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. Изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата. Развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются", - считает замглавы Совбеза РФ.

По словам Медведева, "такие "миротворцы" - наши прямые враги".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стран Евросоюза близки к обсуждению возможности направить на Украину миротворцев. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков назвал это "потенциально очень опасной" темой и напомнил, что в мировой практике миротворцы используются с согласия обеих сторон .

Дмитрий Медведев Евросоюз НАТО Украина Совет безопасности Виктор Орбан Дмитрий Песков
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