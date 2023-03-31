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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский признан иноагентом
Максим Покровский
Фото: Sport-Express/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский Минюст признал иностранными агентами трех граждан и три организации. В перечень попал лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский.

Кроме него, список пополнили экс-депутат горсовета Новосибирска, сооснователь "Общества защиты интернета", соратник Алексея Навального Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", а также объединение "Настоящая Россия".

По данным Минюста, Покровский "открыто выступал в поддержку недружественной страны –Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины".

Бойко "дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью". Живет он за границей, следует из пресс-релиза.

Чентемиров участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО, указал Минюст.

Проект "Теплица социальных технологий" распространял недостоверную информацию о решениях и политике, дискредитировал армию. Минюст напомнил, что сайт проекта заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Проект распространял информацию и материалы, созданные иностранными агентами.

"Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" пропагандировал ЛГБТ-отношения, вопреки госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства, выяснило министерство. "Объединение распространяло сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, а также иностранной неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории Российской Федерации", - указано в пресс-релизе.

"Настоящая Россия", по сведениям Минюста, призывала к борьбе с российской властью и изменению конституционного строя, собирало средства в поддержку Украины. Один из основателей объединения включен в реестр иностранных агентов, сайт проекта заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры.

Минюст Сергей Бойко Украина Максим Покровский Георгий Чентемиров
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