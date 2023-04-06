Что произошло за день: четверг, 6 апреля

Попытка диверсантов проникнуть в Брянскую область, штраф для Wikimedia, обновление рублем минимумов почти за год

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о пресеченной попытке украинских диверсантов проникнуть в Брянскую область. Военные сообщили, что группа была численностью более 15 человек, она была рассеяна и отошла на территорию Украины.

- Рубль в четверг обновил валютные минимумы почти за год вопреки стабильности на рынке нефти. Курс доллара США составил 81,375 руб. в 19:00, что на 1,54 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на закрытие торгов стоил 89,15 руб., подорожав на 1,86 рубля. Доллар и евро достигли максимума с 14 апреля 2022 года.

- Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон призвали активизировать дипломатические усилия для поисков выхода из ситуации на Украине. Председатель КНР заявил, что кризис затягивается и урегулировать его сложно. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда время и условия будут подходящими.

- Владимир Путин поддержал предложение Александра Лукашенко продлить договоренности в сфере безопасности. На заседании Высшего госсовета Союзного государства президент РФ отметил, что большое значение имеет вопрос о начале подготовки концепции безопасности.

- Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Произошло боестолкновение с членами бандгруппы, подозреваемыми в нападениях на сотрудников правоохранительных органов в марте и апреле.

- Гособвинитель в Мосгорсуде попросила 25 лет колонии строгого режима для Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом). Ему вменяют госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков об армии.

- Фонд Wikimedia оштрафован на 800 тыс. руб. за экстремистский контент, который не был удален. Согласно материалам, речь идет о песне группы "Психея", которую признали экстремистской.

- Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в годовщину его смерти.

- Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони проходит интенсивный курс лечения от лейкемии, включающий химиотерапию. Его состояние оценивают как стабильное.