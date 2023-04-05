США рассчитывают через "пару дней" получить консульский доступ к Гершковичу

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам придется подождать еще несколько дней, прежде чем Россия предоставит консульский доступ к задержанному корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Госдеп продолжает добиваться консульского доступа к Эвану, посольство США в Москве пока не получило одобрения на консульский доступ, несмотря на повторный запрос. Вероятно, получение доступа займет какое-то время, пару дней", - сказала Жан Пьер.

Ранее заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что из-за "административных процедур и требований безопасности" в России получение консульского доступа к Гершковичу "может, вероятно, занять несколько дней".

Представителя российского МИД Марию Захарову 5 апреля спросили на брифинге, успели ли американские дипломаты посетить арестованного журналиста.

"Вопрос о консульском доступе взят в проработку, он решается с учетом имеющейся консульской практики и российского законодательства", - сказала она и предложила вспомнить, как в таких случаях ведут себя американские власти.

Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Гершковича до 29 мая. Он был задержан днем ранее в Екатеринбурге. В ФСБ его подозревают в сборе секретных сведений о российском оборонном предприятии в интересах США. Статья УК о шпионаже предусматривает до 20 лет лишения свободы. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что американца "взяли с поличным".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 5 апреля, что не сомневается в незаконности задержания журналиста.