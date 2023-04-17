Комитет Думы одобрил наказание за содействие исполнению ряда решений международных организаций

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять поправки в Уголовный кодекс об ответственности за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Поправки внесены большой группой депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций.

Поправки дополняют УК новой статьей 284.3. Так, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ в связи с осуществлением ими служебной деятельности, иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Наказание за нападения на лиц под международной защитой

Кроме того, предлагается значительно ужесточить наказание по статье 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Согласно поправкам наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления.

Это будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет (действует от двух до шести лет). То же деяние, совершенное в целях провокации войны или осложнения международных отношений, будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (сейчас от пяти до 10 лет).

Наказание за международный терроризм

Также поправки увеличивают нижние пороги наказания по статье 361 "Акт международного терроризма". Так, за совершение вне пределов территории РФ взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов РФ, а также угроза совершения указанных действий будут наказываться лишением свободы на срок от 12 лет (действует от 10 лет) до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Финансирование деяний, предусмотренных частью первой этой й статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных деяний будут наказываться лишением свободы на срок от 10 лет (действует от восьми лет) до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Как отметил на заседании комитета его председатель Павел Крашенинников, эти поправки будет предложено рассмотреть на заседании Госдумы во вторник во втором и сразу в третьем чтении.

После решения Международного уголовного суда

С предложением разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России, выступил председатель Госдумы Володин после того, как этот суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Володин также напомнил, что в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих, согласно которому ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру суда, участником которого США не являются, в том числе МУС.