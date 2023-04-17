США и Евросоюз призвали Россию освободить Кара-Мурзу

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - США и Евросоюз обратились к российским властям с призывом освободить политика Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом), приговоренного к 25 годам колонии по делу о госизмене.

"США осуждают вынесение Владимиру Кара-Мурзе приговора к 25 годам тюрьмы. (...) Мы вновь призываем освободить Кара-Мурзу и еще более 400 политических заключенных в России", - заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель также осудил решение Мосгорсуда и назвал "политически мотивированным" предъявленное Кара-Мурзе обвинение.

"Мы призываем Россию немедленно и без каких-либо условий освободить всех лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям", - говорится в заявлении Борреля по приговору Кара-Мурзе.

Он также призвал обеспечить оппозиционеру доступ "к надлежащему медицинскому обслуживанию".

По словам Борреля, процесс над Кара-Мурзой "не соответствовал международным стандартам справедливого и публичного разбирательства компетентным, беспристрастным и независимым судом".

Он также призвал Россию "отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях".

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 400 тысяч рублей. Подсудимый был признан был признан виновным в госизмене, распространении ложной информации про действия российских военных и сотрудничестве с нежелательной организацией.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным. Его защита обжалует приговор. Его адвокат Мария Эйсмонт заявила, что Кара-Мурзе поставлен диагноз полиневропатия, который, по ее словам, входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

На вынесение приговора политику в Мосгорсуд прибыли дипломаты из 24 стран.