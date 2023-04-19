Вопрос обязательности замещения евробондов разделил рынок, но принципиальное решение по нему принято

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Предложение обязать российских заемщиков заместить находящиеся в обращении еврооблигации локальными бондами разделило рынок, но принципиальное решение о необходимости замещать евробонды принято, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

"Кто-то говорит, что нам этот механизм интересен, нужно делать. Есть компании, эмитенты, которые говорят, что это нецелесообразно. То есть рынок разделился, и тут мы пытаемся найти какой-то баланс. Но уже есть верхнеуровневое решение, что в принципе такое замещение должно быть. Вопрос - кто может получить исключение, в каких случаях", - сказал он.

Минфин рассчитывает, что указ об обязательном замещении евробондов появится в ближайшее время, сейчас проект документа находится на рассмотрении в администрации президента РФ, сообщил он.

"Базово там так же, как и было в поручении президента: указ подразумевает обязательное замещение для всех эмитентов, у кого есть соответствующие еврооблигации, но будут исключения для компаний через решение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям такое замещение в каких-то случаях не делать", - продолжил Чебесков.

Критерии для получения разрешений на то, чтобы евробонды не замещать, будут сформированы в рамках работы подкомиссии, добавил он.

Ранее источники "Интерфакса" говорили, что Минфин в конце марта направил в правительство доработанную версию проекта указа президента об обязательном замещении еврооблигаций российских заемщиков локальными бондами, оставив в нем возможность исключений из общего требования только по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. По словам собеседников агентства, предполагается, что российские юридические лица, имеющие в обращении еврооблигации, не позднее 1 января 2024 года должны будут разместить локальные облигации для замещения евробондов.

Сейчас российские эмитенты сами могут выбирать, каким образом доводить выплаты по евробондам до инвесторов, учет прав которых на еврооблигации ведется российскими депозитариями. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Оба эти варианта предусмотрены указом президента от 5 июля 2022 года, и в обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в России, получают свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. С начала года Минфин, Минэкономразвития и ЦБ обсуждают внесение изменений в пункт указа об исполнении обязательств по евробондам перед российскими держателями, которые бы сделали выпуск "замещающих" облигаций обязательным для заемщиков.