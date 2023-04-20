Губернатор Севастополя сообщил об отмене парада Победы в городе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Парада Победы в Севастополе 9 мая не будет по решению военных, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что министерство обороны приняло решение о непроведении парада в Севастополе. Исходя из этого, все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены", - сказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города в четверг.

Он подчеркнул, что празднование Дня Победы в любом случае состоится, на следующей неделе пройдет заседание оргкомитета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы, "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан".

От парадов ранее отказались власти Курской и Белгородской областей, Крыма и Херсонской области.