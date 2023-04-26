В результате пожара в свердловской Сосьве сгорело 110 строений

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Более ста построек, большинство из них - жилые дома, уничтожил пожар в поселке Сосьва в Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сгорело 110 зданий, из них - 108 домов", - сказал собеседник агентства.

Все коммунальные, энергетические и газовые службы Свердловской области региона находятся в режиме повышенный готовности в связи с пожарами сразу в нескольких населенных пунктах региона, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя - незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранения аварий", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Он отметил, что в Сосьве создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. На месте работает бригада "Россети-Урал", переброшенная из Серова. После ликвидации возгораний специалисты готовы незамедлительно приступить к восстановительным работам. Также организована подача электроэнергии на скважины для обеспечения водой жителей и пожарных.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в Сосьве с утра работает выездная мобильная приемная прокуратуры, где и.о. прокурора региона Павел Родченков и сотрудники аппарата проводят личный прием пострадавших. Также в 10:00 планируется провести встречу с пострадавшими в здании местного культурно-досугового центра.

Ранее сообщалось, что пожар, который начался во вторник, локализован на площади 9 тысяч кв м. Огнем были охвачены 92 строения. Пострадали жилые дома и другие объекты, в частности, котельная и постройки на территории лечебно-исправительного учреждения №23 (ЛИУ-23). В результате пожара погиб один человек.

По данным МЧС, пожарным удалость отстоять почти 1200 домов.

По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Стремительному распространению огня, по информации МЧС РФ, способствовало большое количество сухой растительности, сильный ветер, а также большое расстояние до источников воды.

К тушению пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС РФ и Росгвардии.

Из ЛИУ-23 в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.

Полиция, прокуратура и СКР проводят проверки.