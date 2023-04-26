Краснов заявил о необходимости доступа прокуроров ко всем госинформсистемам

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Генпрокуратуры России Игорь Краснов считает, что прокуроры должны иметь постоянный доступ ко всем государственным информационным системам. Он сказал об этом, выступая с докладом в Совете Федерации и подтвердил актуальность вопроса.

По мнению генпрокурора, соответствующий законопроект "скорее всего будет негативно воспринят отдельными федеральными органами исполнительной власти".

"Поэтому для его принятия очень важна поддержка депутатов и сенаторов", - сказал Краснов.

Сейчас, прокуроры получают информацию из государственных информационных систем на основе заключенных соглашений об информационном взаимодействии либо путем направления запросов.