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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

В свердловской деревне Неустроева сгорели 17 домов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В деревне Неустроева в Ирбитском муниципальном образовании из-за пожара, который начался 25 апреля днем, сгорели 17 жилых домов, в четырех из которых жили люди, сообщила Свердловская областная прокуратура. По факту ведется прокурорская проверка.

Среди местного населения погибших и госпитализированных нет. Причины пожара устанавливаются. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ирбитском муниципальном образовании объявила режим чрезвычайной ситуации.

В деревне работает выездная приемная прокуратуры. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о противопожарной безопасности, а также проверит работу органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов - по соблюдению режима особого противопожарного режима, который в муниципальном районе ввели 14 апреля.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры, возможно, часть сгоревших домов использовалась как дачи. "Фактически люди там зарегистрированы, но не проживали", - отметил собеседник агентства.

25 апреля в Свердловской области в сухую и теплую погоду произошли пожары сразу в нескольких населенных пунктах. В поселке Таежный Махневского городского округа огнем были повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых. В поселке Сосьва сгорело, по разным данным, от 110 до 120 домов и учреждение ФСИН, две сотни человек остались без крова, 240 осужденных пришлось эвакуировать. В поселке Висим сгорели семь домов. В селе Байкалово во вторник сгорели три строения.

Свердловская областная прокуратура Свердловская область Неустроева
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