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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

В Курганской области загорелись дома в поселке Юрахлы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области загорелись несколько домов в поселке Юрахлы Варгашинского района, сообщил в Telegram губернатор региона Вадим Шумков, ссылаясь на данные МЧС.

Горит несколько строений.

"Снова станция, как и Логоушка и Утяк. Снова железная дорога, как в Керамзитном. Направляем туда имеющиеся силы и средства", - написал он, упомянув населенные пункты, где случились пожары днем ранее.

Губернатор проинформировал Южно-Уральское управление РЖД о происходящем и потребовал принять исчерпывающие меры по обеспечению порядка и безопасности.

В ЮУЖД 27 апреля, комментируя пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа, заверили, что возгорание не могло быть вызвано искрой от тепловоза, поскольку движение поездов в этом районе организовано на электротяге.

Ранним утром Шумков, ссылаясь на глав нескольких округов региона, сообщил о локализации пожаров в Белозерском и Варгашинском округах и продолжении тушения пожаров в Шатровском и Мишкинском округах. Он напомнил землякам, что в области очень сухо, и призвал их "ничего не жечь".

27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров, Шумков отмечал, что они начались почти одновременно.

Днем в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой растительности в Кетовском муниципальном округе. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В этой деревне от огня пострадали 76 строений. Погибла женщина. Площадь ландшафтного пожара составила 90 га. После пожара в Логоушке возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Возгорания произошли также в районе микрорайонов Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане, здесь проводилась превентивная эвакуация жителей.

Из-за пожаров в Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС. Администрация области попросила у федерального МЧС помощи в борьбе с пожарами. Шумков обещал обратиться за финансовой поддержкой в федеральное правительство ради выделения помощи и компенсаций погорельцам.

Вадим Шумков Курган МЧС Курганская область Юрахлы Логоушка Утяк
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