Что произошло за день: пятница, 28 апреля

Ужесточение наказания за госизмену, решение ЦБ РФ по ключевой ставке, домашний арест для Елены Блиновской, лишение протодиакона Андрея Кураева священного сана

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Также президент РФ подписал законы о штрафах за предоставление выписок из ЕГРН третьим лицам, о статусе ветерана для участников СВО из содействующих армии организаций и об ограничении продажи вейпов.

- ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Банк России улучшил прогноз по динамике российского ВВП в 2023 году и теперь ожидает ее роста в базовом сценарии в пределах от 0,5% до 2%, прогноз по инфляции снижен с 5-7% до 4,5-6,5%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал два варианта в отношении ставки - ее сохранение и повышение.

- Минобороны РФ сообщило о назначении новых командующих Балтийским и Тихоокеанским флотами. Новым командующим Балтийским флотом стал вице-адмирал Владимир Воробьёв, а адмирал Виктор Лиина направлен командовать Тихоокеанским флотом.

- Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов. На допросе блогер признала вину.

- Апелляционный суд признал законным решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Оно вступило в законную силу.

- Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов. Вместе с ней Росфинмониторинг включил в список ее предполагаемого соучастника - гражданина Украины Юрия Денисова, который, по данным ФСБ, передал девушке взрывчатку.

- Под домашний арест отправлен ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. Ранее он был задержан по делу об особо крупной растрате.

- Патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева. Он был лишен сана епархиальным судом Москвы в 2020 году, но тогда на издание указа был наложен мораторий, теперь он снят.