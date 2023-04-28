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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В курганской деревне Корнилово загорелись восемь домов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Варгашинском муниципальном округе Курганской области возник пожар в деревне Корнилово, там загорелись восемь домов и надворных построек на общей площади 600 кв.м, сообщили в региональном МЧС.

Площадь ландшафтного пожара составляет 150 га.

Из деревни вывезли всех жителей. Пожар тушат 38 человек и 7 единиц техники.

Утром 28 апреля в Варагашинском округе горел поселок Юрахлы. Этот пожар через некоторое время был локализован.

Деревня Корнилово расположена в 5 км от Юрахлы.

27 апреля в регионе произошло сразу несколько пожаров на фоне сухой и ветреной погоды. В самом Кургане из-за этого ввели режим ЧС.

Курган МЧС Курганская область Корнилово
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