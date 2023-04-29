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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Ландшафтные пожары начались в Тюменской области

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Семь пожарных расчетов тушат огонь в районе СНТ "Родничок" в Тюмени, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Тюменской области.

"Работы осложняются из-за сильных порывов ветра. На месте работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Также к месту тушения ландшафтного пожара выдвинулись добровольцы", - отмечается в сообщении.

Площадь пожара и есть ли угроза возгорания дачных участков в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" не уточнили.

Пожары на Урале продолжаются уже несколько дней. Так, возгорания фиксировались в нескольких поселках Свердловской области. Самый крупный случился в Сосьве. Там сгорели более 120 построек, погибли два человека. Расследуется уголовное дело по трем статьям - "халатность", "причинение смерти по неосторожности" и "нарушение требований пожарной безопасности". Следователи задержали и предъявили обвинение двум местным жителям - 29-летнему управляющему пилорамой и 40-летнему специалисту по пожарной безопасности. Суд арестовал их до 26 июня.

Кроме того, в Курганской области накануне ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В ней от огня пострадали около 80 строений, в том числе более 30 жилых. Погибла женщина. После пожара в Логоушке возбудили уголовное дело по статье "халатность". В субботу вечером пожар был полностью потушен.

Тюменская область
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