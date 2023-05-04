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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Минздрав насчитал в России более 110 тысяч болеющих COVID-19

Каждый пятый заболевший лежит в стационаре

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В России сейчас более 110 тысяч человек болеют коронавирусной инфекцией, 20% из них находятся в стационарах; 1,5 тысячи пациентов - в тяжелом состоянии, сообщил телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В целом, мы живем с COVID-19 еще", - отметил он и призвал помнить об угрозе коронавируса и других респираторных заболеваний.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил, что за последние сутки в стране выявили 4 273 новых случая заражения коронавирусом, умерли 32 пациента с COVID-19.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 866 342 случая заражения коронавирусной инфекцией и 398 431 летальный исход.

Хроника 09 января 2020 года – 04 мая 2023 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко
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