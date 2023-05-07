ВСУ обстреляли село Устинка под Белгородом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села в Белгородском районе.

"Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домовладениях. Оперативные и аварийные службы на месте и устраняют последствия", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино Грайворонского городского округа. Обошлось без пострадавших. Оказался поврежден газопровод и ЛЭП.

Позднее под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Один человек пострадал.