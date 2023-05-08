Что произошло за день: понедельник, 8 мая

Переговоры президентов России и Киргизии, гости на Параде Победы, арест фигуранта дела о покушении на Прилепина, первое заявление Костомарова после госпитализации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мероприятия в честь Парада Победы пройдут с участием лидеров стран СНГ. Рабочие визиты в Москву совершат президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вечером в понедельник стало известно, что в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее сообщалось, что на мероприятиях будет присутствовать президент Киргизии Садыр Жапаров.

- Обвиняемый по делу о покушении на Захара Прилепина арестован. Александру Пермякову предъявлено обвинение по статьям о теракте и о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

- Владимир Путин и Садыр Жапаров провели переговоры в Москве. В совместном заявлении говорится, что стороны высказались за укрепление вооруженных сил Киргизии и развитие российских военных объектов в стране. Президент РФ принял предложение киргизского коллеги посетить с ответным официальным визитом Бишкек в 2023 году.

- Доллар США, евро и китайский юань умеренно подорожали на Московской бирже в понедельник. Курс доллара США составил 78,1875 руб. в 19:00, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,2525 руб., подорожав на 79,25 копейки. Курс китайского юаня подрос к этому моменту на 7,6 копейки - до 11,242 рубля.

- Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля.

- Роман Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации. Олимпийский чемпион в танцах на льду поблагодарил тех, кто его поддерживал, и заявил, что "много трудностей еще впереди".