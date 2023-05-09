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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ВСУ вновь обстреляли Шебекино в Белгородской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об еще одном обстреле территории города Шебекино с территории Украины.

"Вновь под обстрелом Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов ствольной артиллерии легла рядом с восьмью частными жилыми домовладениями, взрывной волной посечены фасады и выбиты окна, также выбиты окна в хозпостройке. Помимо этого, есть повреждения в двух автомобилях", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

"Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы продолжают обследование территории", - добавил губернатор.

Шебекино, по информации Гладкова, подвергалось обстрелам накануне, а также минувшей ночью.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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