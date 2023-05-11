Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию с корью в странах ЕАЭС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с корью осложняется во многих странах европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако на территории стран Евразийского экономического союза она контролируемая, заявили в Роспотребнадзоре после заседания совета главных государственных врачей стран ЕАЭС.

На заседании обсуждали сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с корью и проводимые противоэпидемические мероприятия.

"Участники мероприятия отметили, что эпидемиологическая ситуация с корью сегодня осложняется во многих странах европейского региона ВОЗ. Однако является контролируемой на территории стран ЕАЭС, благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, в частности вакцинации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также участники заседания отметили важность совместной работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на евразийском пространстве.