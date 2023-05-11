Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Шестое судно начало работу на грузовой линии Калининград-Бронка

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Шестое судно вышло на морскую грузовую линию Калининград-Бронка. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Алгоритм групп" (оператор линии) Сергей Мишин.

"Востребованность нашей линии у грузоперевозчиков еще довольно высока. Заявок на перевозку всего и вся из порта Бронка в Калининград много. И потому мы в начале мая вывели на маршрут очередное, шестое по счету судно. Им стал сухогруз "Пола Феодосия", - сказал Мишин.

По его словам, это судно аналогично судам "Пола Мария" и "Пола Галия", каждое вместимостью по 7,98 тыс. тонн. Они могут перевозить различные генеральные грузы, а также контейнеры. Контейнерная вместимость этих теплоходов составляет 240 TEU.

В РоссииТарифы на калининградских морских линиях будут унифицированыЧитать подробнее

В результате на линии сегодня стоят две группы однотипных судов, что позволяет оперативно формировать партии грузов, а также проводить погрузочно-разгрузочные работы в портах назначения. Это три "Полы", а также суда СТК-1004, СТК-1023 и СТК-1019. Три последних имеют грузовместимость по 1,35 тыс. тонн, уточнил Мишин.

"Загруженность всех судов, выходящих из порта Бронка в Калининград, составляет практически 100%. В обратный путь грузов отправляется значительно меньше, иногда (загруженность - ИФ) не более 10-15%. Но номенклатура грузов особенно из Бронки постоянно расширяется. Так, в мае мы уже привезли в Калининград три партии щебня в объеме 22,5 тыс. тонн", - заключил гендиректор.

Ранее сообщалось, что в феврале ООО "Алгоритм групп" получило от Росморречфлота 1 млрд рублей субсидий для осуществления грузового транзита в Калининградскую область и из нее.

Значимость морских перевозок в регион повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит грузов на калининградском направлении, подпавших под санкции ЕС. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

В настоящее время морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивают порядка 20 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Калининград Калиниградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Запорожской области сообщил о покушении на председателя облсуда

Военная операция на Украине

Источник в Минобороны РФ опроверг сообщения о сбитой армией Украины ракете "Кинжал"

Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу Театра Европы

Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах

Число регионов РФ с запретом на полеты дронов за две недели выросло до 54

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ
Покушение на Захара Прилепина

Из тайника в Подмосковье изъяли мины в ходе следствия по делу о теракте против Прилепина

В Минфине ждут до конца мая новый текст законопроекта о НДФЛ для релоцировавшихся

Путину сообщили о планах "СИБУРа" вложить до $3 млрд в производство полипропилена

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });