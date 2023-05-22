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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Белгородский губернатор заявил о пострадавших в Грайвороне и Замостье при обстреле

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении трех жителей города Грайворон в результате обстрела в понедельник, еще одна пострадавшая - из села Замостье.

"В Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в селе Замостье снаряд попал в детский сад, он загорелся. "Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте", - сообщил Гладков.

Он также заявил о повреждениях в жилом секторе Грайворона. "Снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации", - написал губернатор.

Ранее в понедельник он сообщил о массированном обстреле города Грайворон и сел Грайворонского городского округа. После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней степени тяжести. Есть повреждения в частных домовладениях в нескольких селах округа.

Позднее Гладков сообщил о проникновении на территорию Грайворонского горокруга диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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