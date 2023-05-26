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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация
Икона Андрея Рублева "Троица"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Иконе "Троица" работы Андрея Рублева после выставления в Храме Христа Спасителя предстоит реставрация, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент согласована схема, при которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности будет перемещена, где группа специалистов будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода", - сказал Песков.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

23 мая стало известно, что 15 мая на заседании научно-реставрационного совета Третьяковки обсуждалось состояние иконы и был подписан протокол о том, что ее нельзя выносить из галереи 4 июня из-за нестабильного состояния.

Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Андрей Миндлин заявил "Интерфаксу" о готовности по запросу Минкультуры выдать для размещения 4 июня в храме Христа Спасителя список иконы реставратора Василия Кирикова.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Представители музейного сообщества высказывали опасения относительно сохранности шедевра кисти Андрея Рублева.

Дмитрий Песков Троица
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